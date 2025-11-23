التسريب الأخير عن أرقام وأسماء قيادات نوعية داخل مليشيا التمرد عُرفت سابقاً بإنتمائها إلي الإسلاميين وأحزاب يمينية أخري ، هذا التسريب أحدث عاصفة شكوك عنيفة داخل صفوف المتمردين حيث بدأت حملة تضييق واسعة صدرت توجيهاتها من زعيم العصابة شخصياً .. الثمار المرّة لتوجيهات زعيم المليشيا بدأ حصادها من نيالا والتي غادرها مغاضباً المليشي حذيفة أبو نوبة أحد أبزر كوادر الإسلاميين في جامعة النيلين قبل سنوات حيث كان رئيساً لإتحاد طلاب الجامعة عن قائمة حركة الإسلاميين الوطنيين .. أبونوبة أعلن ولاءه لأبناء عمومته في التمرد وبدأ في التسلّق بكدموله داخل صفوف المليشيات وكان يطمع في دور مؤثر في الشق المدني ..

■ زعيم المليشيا لم يكن يستلطف حذيفة أبونوبة لعلاقته الوثيقة والمباشرة مع الهارب عبدالرحيم دقلو الذي كان يخطط لتصعيد أبونوبة لمنصب مدني رفيع داخل المليشيا لكن هذه الخطة اصطدمت بجدار جهوي آخر داخل آل دقلو إنتهي كل هذا إلي الواقع الحالي حيث تم تجريد المليشي أبو نوبة من سلاحه ومخالبه وبسبب التضييق المتعمّد عليه وجد نفسه مضطراً لمغادرة مدينة نيالا ..

■ المليشي أبونوبة ليس وحده .. منذ بداية الأسبوع الماضي بدأت حملة إبعاد أعداد كبيرة من صفوف المليشيا بحجة إنتمائهم السابق للإسلاميين والأحزاب اليمينية .. بعض هؤلاء تم تجريدهم من أسلحتهم وعرباتهم القتالية ونقلهم إلي داخل مدينة نيالا تمهيداً لسجنهم أو إبعادهم كما ستتم تصفية آخرين ظلوا قابعين داخل معتقلات الجنجويد منذ أشهر ..

■ بأسهم بينهم شديد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد