شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)

فاجأت فنانة تشكيلية سودانية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بطرحها لوحة فنية قامت برسمها لأسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت “أريج العبد”, عن سعر اللوحة التي أجتهدت من أجل إخراجها بهذا الشكل الجميل.
وقالت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: (لوحة الفنان محمود عبد العزيز رحمه الله…بالالوان ع مقاس A2 كنت شغاله عليها للبازار الحابب يجي شوفها يشرفني في البازار مهرجان الثريا ام درمان).
وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (اللوحة معروضة للبيع لي اعلى سعر( 5 مليار جنيه سوداني )او ما يعادلها), وسط تعليقات ساخرة من الجمهور, أبرزها: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
