السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, صور حديثة حظيت بتفاعل واسع من جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب, في الصور التي قامت بمشاركتها وخلال إحيائها حفل زواج بالقاهرة. وكتبت الفنانة هدى عربي, على الصور: (المهم ….اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس …. الدنيا ضيقة … بلاقونا ويتعاملوا معانا وبلقونا ظريفين شديد والله جد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

