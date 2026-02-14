شاهد بالفيديو.. تيكتوكر سودانية تحكي قصة خيانة صديقتها لها: (طلبت مني العمل مع زوجي واكتشفت أنها كانت تقيم علاقة معه وتزوجها)

حكت تيكتوكر سودانية, قصة خيانة صديقتها الأرملة التي كانت تتعاطف معها و>لك عبر مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ذكرت التيكتوكر أن صديقتها طلبت منها التواصل مع زوجها قبل إنفصالها منه لاحقا, بحجة أنها تبحث عن العمل نسبة لظروفها.

وقالت السيدة, في حديثها أنها اكتشفت فيما بعد أن صديقتها أقامت علاقة مع زوجها قبل إنفصالها منه وتزوجته لاحقاً وهو ما أصابها بالدهشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)