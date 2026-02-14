ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ ليفربول قرارا نهائيا حول مستقبل نجمه المصري محمد صلاح الذي تسيطر الشكوك على موقفه مع الفريق خلال الوقت الراهن رغم امتلاكه عقدا يمتد حتى 2027.

ويخوض محمد صلاح موسمه الثامن رفقة النادي الإنجليزي وقد شهد متغيرات كثيرة بدءً من عدم الاعتماد عليه أساسيا من قبل مدربه الهولندي أرني سلوت وتصريحاته الإعلامية التي سببت أزمة ضخمة قبل رحيل اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

كما أن صلاح يعاني من مشكلة تهديفية أمام المرمى إذ لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة للغاية لذلك أصبح الحديث عن رحيله كثيرا في تلك الآونة.

ووفقا لموقع “fichajes” فإن نادي ليفربول قرر بيع محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي 202-2026.

واتخذ النادي هذا القرار ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق في حقبة ما بعد محمد صلاح كما أن النادي يخشى رحيل اللاعب مجانا بعد نهاية عقده الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني أن إدارة ليفربول تفضل انتقال صلاح إلى الدوري السعودي لما يمكن أن يحققه النادي من عائد مالي كبير يعوض جزءا من النفقات الضخمة التي تكبدها في سوق الانتقالات الأخير بالإضافة إلى التوفير في راتب النجم المصري الكبير.

وأشار التقرير إلى أن رحيل صلاح قد يفتح الباب أمام تجديد دماء الفريق وإتاحة الفرصة لظهور لاعبين جدد في تشكيل “الريدز” خاصة بعد السنوات الطويلة التي قضاها اللاعب في النادي ونجاحه في قيادة الفريق لتحقيق بطولات محلية وقارية.

وعلى الرغم من أن صلاح قد استعاد مكانه في التشكيل الأساسي بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية إلا أن الأجواء في غرفة الملابس لا تزال متوترة للغاية.

يذكر أن صلاح لم يقدم مستوى جيد ذلك الموسم عكس المعتاد عليه في المواسم الماضية رفقة ليفربول حيث لم يسجل إلا 4 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

RT