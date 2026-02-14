تابع الان خبر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يشن هجوما حادا على بن سلمان وبن زايد حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - روسيا اليوم – شن السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام هجوما حادا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لرفضهما شن هجوم على إيران.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، وجه غراهام خطابه إلى ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، قائلا: ” توقفوا عن هذا… توقفوا عن هذا”. وأضاف: ” أنتم تشجعون إيران على الاستمرار في هذا الصراع. أعلم أن لديهم خلافات في اليمن وخلافات في السودان، لكن يجب أن نفكر بالصورة الكبيرة”.

وتابع السيناتور الجمهوري زاعما: “لأي قائد في المنطقة لا يدرك أنه على حافة التاريخ، فإن التاريخ سيحكم عليكم بشكل سيئ لأنكم كذلك”.

وفي وقت سابق، صعد غراهام هجومه على الحلفاء الإقليميين، قائلا: “إلى ما يسمى بحلفائنا الإقليميين: إذا كنتم تظنون للحظة واحدة أن الإبقاء على آية الله ونظامه القاتل في السلطة فكرة جيدة بعد كل ما أبداه الشعب الإيراني من رفض ومقاومة، فأنتم تعيشون في عالم من الأوهام”.

وخص بالذكر دولا بعينها: “إلى تركيا وقطر ومصر وغيرها.. إن رغبتكم في الإبقاء على الوضع القائم وتجاهل المطالب المشروعة للشعب الإيراني، برأيي، تتجاوز حدود المقبول وتتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، كما تتعارض مع أبسط معايير الأخلاق”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا على خلفية المفاوضات النووية والتحركات العسكرية الأمريكية، حيث أعلن البنتاغون مؤخرا إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في خطوة وصفت بأنها رسالة ردع لإيران.