شكرا لقرائتكم خبر " أونكس أرينا " يحتضن مهرجان " ويكندز " للموسيقى والفنون بمشاركة 22 فنان عالمي ومحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق يوم الخميس المقبل وبدعم من " روح السعودية " فعاليات مهرجان "ويكندز" للموسيقى والفنون في جدة، بمشاركة 22 فنانًا ونجمًا عالميًا ومحليًا، على مدار يومين متتاليين، 27-28 نوفمبر، في "أونيكس أرينا"

ويعد هذا المهرجان واحدًا من أكبر الأحداث الموسيقية والفنية في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع نخبة من الفنانين العالميين والمحليين، لتقديم عروض فنية مميزة ومتنوعة.

ويشارك في إحياء الحفلات نجوم عالميين، مثل الفنانة الأوكرانية Juicy M، والفنانة الألمانية LOVRA، والفنانة البولندية Aga Boryn، بالإضافة إلى نجوم محليين، مثل السعودية Cosmicat، والفنان السعودي Blacky والنجم Vinyl Mode السعودي وغيرهم.

ويشمل المهرجان عروضًا فنية مميزة وتوزيع إضاءات باحترافية عالية تواكب الحدث، مما يجعله تجربة فنية لا تُنسى للجمهور.

كما تشهد تذاكر الحفلات إقبالًا كبيرًا من قبل محبي الموسيقى والفنون وهيا متاحة عبر "بلاتينيوم ليست"،