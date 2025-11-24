تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-11-2025

انزلق سهم أوراكل ORACLE CORPORATION (ORCL) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم المهم 218.80$، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السهم في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يعطيه مجال أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 218.80$، ليستهدف مستوى الدعم 179.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط