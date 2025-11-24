تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-11-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.1540، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج.