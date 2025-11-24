- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-24 16:34PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.1540، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج.