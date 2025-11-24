الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-11-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-24 12:50PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، ليستقر السعر من جديد دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يقلص من فرص تعافي السعر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.2525، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.2325.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

