تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-11-2025

استقر سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، ليستقر السعر من جديد دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي في الفترة القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يقلص من فرص تعافي السعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.2525، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.2325.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط