شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومةً بالقطاع التكنولوجي وتوقعات الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين بشكل طفيف يوم الاثنين بعد أسبوع صعب، لكنه العملة الرقمية بقيت تحت ضغط بسبب تزايد عمليات الاسترداد من المؤسسات وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب شهر ديسمبر.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم مرتفعة بنسبة 1.4% عند 87,050.5 دولار بحلول الساعة 01:25 بالتوقيت الشرقي (06:25 بتوقيت غرينتش).

وكان البيتكوين قد هبط بأكثر من 10% الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر قرب 80,000 دولار.

تواصل التدفقات الخارجة من صناديق ETF المرتبطة ببيتكوين

وتراجعت العملة إلى أدنى مستوى بلغ 88,610.4 دولار خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن تتعافى فوق مستوى 90,000 دولار.

وأظهرت البيانات أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سجلت جولة جديدة من التدفقات الخارجة، لتُمدد سلسلة خسائرها للأسبوع الرابع على التوالي. ووفقاً لـSoSoValue، سجلت هذه الصناديق صافي استردادات بلغ 1.22 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، لترتفع التدفقات الخارجة خلال أربعة أسابيع إلى نحو 4.34 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت هذه الصناديق أحجام تداول قياسية خلال الفترة ذاتها، في إشارة وصفها المحللون بأنها "استسلام مؤسسي". وقفز حجم التداول في صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة متجاوزاً 40 مليار دولار الأسبوع الماضي.

استمرار حالة عدم اليقين بشأن الفيدرالي رغم رهانات التيسير

تضيف حالة عدم اليقين الاقتصادية ضغوطاً إضافية على العملات المشفرة. إذ تُظهر تسعيرات الأسواق أن احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة في ديسمبر تبلغ الآن نحو 70%، ارتفاعاً من حوالي 44% قبل أسبوع فقط.

لكن رغم هذا الارتفاع في التوقعات، ما زال العديد من مسؤولي الفيدرالي منقسمين ويميلون إلى الحذر، محذرين من أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن سوق العمل ما زال قوياً.

ومن دون محفزات جديدة، قد يبقى سوق العملات المشفرة تحت الضغط في المدى القريب.

وتفاقمت حالة عدم اليقين بسبب الإغلاق الأخير للحكومة الفيدرالية الأميركية، الذي أدى إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية. وترك غياب هذه البيانات الأسواق في حالة "طيران أعمى"، ما أثار الشكوك حول حجم التيسير المحتمل فعلياً.

وينتظر المستثمرون الآن تقارير حاسمة مثل مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاع طفيف في العملات البديلة بعد تراجعات أسبوعية

ارتفعت معظم العملات البديلة يوم الاثنين بعد خسائر أسبوعية حادة، لكنها بقيت ضمن نطاقات محدودة وسط حالة حذر.

وارتفعت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 1.2% إلى 2,842.88 دولار.

كما صعدت XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة عالمياً، بنسبة 1.7% إلى 2.07 دولار.