رقصة يسرا تشعل مشهد الزفاف في “الست لما” مع انطلاق الأغنية الدعائية للعمل

دبي - فريق التحرير: قدّمت المطربة الشعبية حنان أحمد الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم “الست لما”، والمنتظر أن يتم طرحه في موسم عيد الفطر، بعدما أنتهى صناعه من تصويره بشكل كامل. (شاهدوا الفيديو)

الأغنية تحمل أسم “اللي حبيته أزاني” وهي من كلمات حسام موكا ومن الحان وليد سماره وهي من توزيع أشرف البرنس، وتم غناءها ضمن أحداث العمل بطريقة أظهرت عفوية شديدة من جانب أبطاله وعلى رأسهم بطلة العمل النجمة يسرا التي رقصت على الأغنية ضمن أحداث العمل المنتظر عرضه . (شاهدوا الفيديو)

وشهد المشهد الذي تم تقديم الأغنية خلاله حفل زفاف بداخل أحداث العمل وتم رقص كافة أبطاله عليه بجانب يسرا كلا من درة وياسمين رئيس ودنيا سامي وسط حالة كوميدية تظهر قصة العمل .

قصة فيلم الست لما

فيلم “الست لما” يتطرق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.

أبطال فيلم الست لما

فيلم “الست لما” يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين، العمل من تأليف مصطفى بدوى وشارك في الكتابة كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب.

أخر أعمال يسرا

يذكر أن يسرا قدّمت آخر أعمالها السينمائية فيلم “شقو” الذي تم عرضه فى موسم عيد الفطر ٢٠٢٤، وشاركت فى بطولته بظهور خاص إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان أحمد كانت أغنية “كلها جاية الفترة الجاية”، والتي تجاوزت حاجز ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب، وجاءت بتوقيع حريقة برودكشن وكلمات وائل المرشدي وعزف إيهاب الهطيل