عمرو أديب يثير الجدل حول اختفاء شيرين عبدالوهاب: "مختفية ومحدش قادر يوصل لها"



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أثار الإعلامي المصري عمرو أديب جدلاً واسعًا حول غياب نجمة الغناء شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية، متسائلاً عن وضعها الاجتماعي ومسار حياتها بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء.

وفي برنامجه "الحكاية"، أكد أديب أن التواصل مع شيرين أصبح صعبًا للغاية، مضيفًا: "مفيش حد قادر يوصل لها أويكلمها"، مشيرًا إلى أن أغانيها اختفت أيضًا فجأة، ما جعل جمهورها عاجزًا عن الوصول إليها.

واعتبر أديب أن هذا الغياب يشكل "مأساة موسيقية قوية"، قد يكون سببها مشكلات تعاقدية أو أزمات متلاحقة أثرت على مسيرة الفنانة. وأضاف: "شيرين حالتها الاجتماعية إيه؟ ونشاطها فين؟ هي مختفية والأمور معلقة، وكل فترة ينشر تسجيل صوتي أو بيان ثم يُنكَث، نشعر وكأن شيرين تتلاشى ولا نعرف عنها شيئًا".

وتابع: "شيرين ثروة مصرية وعربية وموهبة لن تتكرر، وهناك حالة من الإنكار لدى معجبيها بشأن وضعها، والبعض يقول 'سيبوا شيرين في حالها'، لكن طيب هي فين شيرين؟".

ويأتي ذلك بعد أن ابتعدت شيرين عن الأضواء لفترة طويلة، وواجهت شائعات حول حالتها الصحية قبل أن تنفيها في ديسمبر الماضي عبر منشور على "إنستغرام"، قالت فيه: "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي أنا بخير الحمد لله وفي بيتي، وكل الكلام الذي يُروّج على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحية كلام غير صحيح".

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب واجهت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الأزمات، شملت خلافات عائلية مع شقيقها محمد عبد الوهاب، وشائعات حول علاقتها بحسام حبيب، إضافة إلى مزاعم تتعلق بإفلاسها أو قيود على رؤيتها لبناتها، مما زاد من غموض وضعها الحالي على المستويين الشخصي والفني.

