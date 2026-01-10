بعد أن طلب منه عفوًا… دونالد ترامب يكشف ما إذا كان سيمنح ديدي العفو

دبي - فريق التحرير: تناول رئيس الولايات المتّحدة الاميركيّة دونالد ترامب إمكانيّة منح شون “ديدي” كومبس عفوًا رئاسيًّا.

ولمن لا يعرف، فقد حُكم على ديدي البالغ من العمر ستّة وخمسين عامًا بالسّجن لمدّة خمسين شهرًا بعد إدانته بتهم تتعلّق بالنّقل بغرض ممارسات غير قانونيّة.

وفي تقرير حصريّ نشرته صحيفة نيويورك، كشف ترامب، البالغ تسعة وسبعين عامًا، أنّ ديدي “طلب منه عفوًا”.

وعند سؤاله إن كان يفكّر في منح المنتج الموسيقيّ المتهم العفو، أكّد ترامب أنّه لا يعتزم مساعدته.

وقال الرّئيس أيضًا إنّ ديدي تواصل معه “من خلال رسالة”.

وعندما طلب الصّحافيّون مزيدًا من التّفاصيل حول طلب ديدي، أجاب ترامب: “أوه، هل تودّون رؤية الرّسالة؟” لكنّ ترامب لم يعرض الرّسالة للصّحافة.

ومنذ اعتقاله في سبتمبر ٢٠٢٤، تواصل الفريق القانونيّ لديدي مع ترامب في مناسبات عدّة على أمل الحصول على عفو.