الخلاف يبلغ مداه بين بروكلين ووالدَيه ديفيد وفيكتوريا… لماذا لجأ الى المحامين؟

دبي - فريق التحرير: ذكرت تقارير بريطانيّة أنّ بروكلين بيكهام، الابن الأكبر للنّجميّن ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وجّه إلى والدّيه خطابًا قانونيًّا يطلب فيه منهما التّواصل معه حصرًا عبر محامين.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإنّ بروكلين حظّر على والدته فيكتوريا بيكهام عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد أن أُعجبت بفيديو نشره لطهي الدّجاج، ما اعتُبر خرقًا لشروط الخطاب. كما تضمّن الخطاب مطالبة والدَيه بعدم الإشارة إليه أو وضع اسمه في منشوراتهم عبر الإنترنت.

إشتدّ الخلاف بين بروكلين ووالدَيه بعد غيابه مع زوجته نيكولا بيلتز عن الاحتفال بعيد ميلاد والده الخمسين، بينما حضر شقيقاه روميو وكروز.

ويرجّح أنّ جذور الخلاف تعود إلى عام ٢٠٢٢ بعد أن رفضت نيكولا ارتداء فستان زفاف من تصميم فيكتوريا، إضافة إلى تقارير حول توتّر في العلاقة بسبب صديقة روميو كيم تيرنبل.

وتشير المصادر إلى أنّ خطاب التّحذير كان آخر تواصل رسميّ بين بروكلين ووالدَيه، إذ قام لاحقًا بتحظير أفراد عائلته على منصّاته الرّقميّة.

وقال مصدر مقرّب للصّحيفة: “النّاس لا يعرفون القصّة الكاملة، ويظنّون أنّ بروكلين يتصرّف بعناد. لكنّه طلب نهاية الصّيف الماضي أن يتِمّ أيّ تواصل عبر المحامين فقط، بسبب شعوره بأنّ والدَيه لا يحترمان رغبته بعد تكرار ذكره علنًا”.

وأضاف المصدر أنّ ديفيد وفيكتوريا يشعران بالحزن والحيرة من تطورات الأزمة، مؤكّدًا أنّ الباب ما زال مفتوحًا أمام المصالحة بشرط أن تتِمّ بعيدًا عن الأضواء.

وكان ديفيد قد مدّ غصن الزّيتون لابنه الأكبر بدعوته لحضور مراسم تكريمه في نوفمبر الماضي، إلّا أنّ الدّعوة رُفضت.