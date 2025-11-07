شاهد بالفيديو.. نجل فنان أفريقيا الأول يرفض إيقاف الحرب والإتفاق مع المليشيا ويطلق أغنية ساخرة بالعود:(هدنة بتاع فنيلتك)

أثار عبد الوهاب وردي, نجل فنان أفريقيا الأول الراحل محمد ودري, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن عبد الوهاب, ظهر وهو يردد أغنية من تأليفه يرفض فيها إيقاف الحرب أو أي إتفاق مع مليشيا الدعم السريع.

ويقول وردي الصغير, في أغنيتها الساخرة التي تغنى بها بمصاحبة آلة العود التي يجيد العزف عليها: (هدنة بتاع فنيلتك), وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)