- 1/2
- 2/2
أثار عبد الوهاب وردي, نجل فنان أفريقيا الأول الراحل محمد ودري, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن عبد الوهاب, ظهر وهو يردد أغنية من تأليفه يرفض فيها إيقاف الحرب أو أي إتفاق مع مليشيا الدعم السريع.
ويقول وردي الصغير, في أغنيتها الساخرة التي تغنى بها بمصاحبة آلة العود التي يجيد العزف عليها: (هدنة بتاع فنيلتك), وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجل فنان أفريقيا الأول يرفض إيقاف الحرب والإتفاق مع المليشيا ويطلق أغنية ساخرة بالعود:(هدنة بتاع فنيلتك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.