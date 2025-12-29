بالصور.. المريخ يعلن رسمياً التعاقد مع نجمي التسجيلات

- 1/2
أعلن نادي المريخ, تعاقده بصورة رسمية مع نجمي التسجيلات بعد تنافس قوي مع نده التقليدي الهلال, الذي كان يرغب في التعاقد معهما, وفقاً لما أوردت مواقع سودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن نادي المريخ, وبصورة رسمية تعاقده مع نجمي الأهلي مدني, قلب الدفاع محمد موسى, والجناح الأيمن خاطر عوض.
وكتب الصفحة الرسمية للنادي الأحمر: (يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع نجوم المنتخب الوطني خاطر عوض الجناح الأيمن ومحمد موسى متوسط الدفاع، بعقد يمتد لثلاث مواسم قادمين من نادي الأهلي ود مدني! مرحبًا بكم في النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في السودان! ضعوا بصمتكم ، فكل الأبطال مرّوا من هنا).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
