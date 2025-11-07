انت الان تتابع خبر المفوضية تنفي مزاعم منع ممثلي الأمم المتحدة من المشاركة في مراقبة الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية حسن هادي زاير للقناة الرسمية وتابعته الخليج 365: إن "المفوضية استكملت توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة بايومترية للناخبين المحدثين الجدد من أصل 3.4 ملايين بطاقة، فيما تواصل إجراءاتها الميدانية لإيصال ما تبقى من البطاقات إلى أصحابها قبل يوم الاقتراع".وأضاف، أن "عدد الناخبين المسجلين بايومترياً ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ 21.4 مليون ناخب، ولم يتبق منهم سوى 600 ألف لم يتسلموا بطاقاتهم، وعملية التسليم مستمرة في مراكز الاقتراع حتى في يوم الاقتراع".

وعن ملف مراقبة الانتخابات، أوضح زاير أنه "تم تسجيل أكثر من 800 مراقب دولي حتى الآن"، نافياً في الوقت ذاته، "صحة الأنباء التي تحدثت عن منع ممثلي الأمم المتحدة من مراقبة الانتخابات، إذ إن أبواب المراقبة مفتوحة وفق الضوابط القانونية والاعتماد الرسمي".