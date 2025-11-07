قتلى في فيتنام جراء الإعصار كالمايغي رغم إجلاء الآلاف

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل خمسة أشخاص في فيتنام جراء الإعصار كالمايغي الذي ضرب البلاد، أمس الخميس، بعدما أودى ب 188 شخصا على الأقل في الفلبين، وفقا لأرقام رسمية صادرة اليوم الجمعة.

وضعفت قوة "كالمايغي" الذي تحول إلى عاصفة استوائية تنتقل بسرعة داخل أراضي فيتنام، غير أن المكتب الوطني للأرصاد الجوية حذر من أنه ما زال من المتوقع أن تنهمر أمطار غزيرة على قسم كبير من سواحل وسط البلاد.

وشوهد، اليوم الجمعة، في الشوارع المحاذية لشاطئ كي نون في غيا لاي، عناصر إنقاذ وجنود وسكان يعملون على إزالة الأشجار المقتلعة وسطوح الصفيح والحطام.

وقال تران نغو آن (64 عاما) "كانت هذه ثاني مرة أشهد فيها مثل هذا الإعصار، الأول يعود إلى حوالى عشر سنوات، لكنه لم يكن بهذا القدر من العنف".

وأعلنت وزارة البيئة مقتل خمسة أشخاص في مقاطعات كوانغ نغاي وغيا لاي وداك لاك بوسط البلاد، وإصابة سبعة بجروح.

كما أفادت بأن 57 منزلا على الأقل دمرت في غيا لاي ومقاطعة داك لاك المجاورة، فيما اقتلعت سطوح ثلاثة آلاف منزل أو تضررت وغرق 11 مركبا.

وفي غيا لاي، التي سجلت رياحا بلغت سرعتها 149 كلم في الساعة بحسب الوزارة، انهار جسر بسبب الفيضانات. وشاهدت فو ثي دان (43 عاما) من مرتفع الإعصار يعبر قريتها نون هاي فيحطم قوارب الصيادين ويقتلع المنزل الصغير الذي كانت تعيش فيه مع عائلتها على الشاطئ.

وروت، وهي تبكي متأملة الأنقاض "كانت الأمواج مرتفعة إلى حد ابتلعت المنزل تماما، لم يبق شيء".

ومنزلها من البيوت السبعة التي لم يبق منها سوى كومة من الإسمنت والصفيح.

وقال نغوين فان تام، صياد السمك البالغ 42 عاما "اقتُلع سطح منزلي... كان الإعصار مروعا حقا، هناك أشجار كثيرة اقتلعت".

وتابع "نحن بخير" مبديا ارتياحه لنجاة قاربه.