موجة مبيعات مكثفة في أسواق الحبوب تدفع القمح للهبوط بأكثر من 3%

انخفضت أسعار الحبوب في بورصة شيكاغو التجارية للسلع خلال تداولات اليوم الخميس نتيجة موجة مبيعات فنية طالت أغلبها لتتخلى الصويا والقمح عن اعلى مستوياتهما في عدة أشهر.



وقال متداول مقيم في سنغافورة في مجال البذور الزيتية: "هناك الكثير من الأحاديث حول قيام الشركات الصينية بمراجعة الأسعار والنظر في حجز شحنات من فول الصويا الأمريكي، ونحن الآن بانتظار أن تتحول تلك الأحاديث إلى صفقات فعلية."



وتستند الأسواق الزراعية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة إلى الآمال بعودة الطلب الصيني، إلا أن الأسواق لا تزال بانتظار تنفيذ الصين فعليًا لشراء ملايين الأطنان من فول الصويا الأمريكي كما أعلن مسؤولون أمريكيون.



وكانت الصين قد أحجمت عن شراء فول الصويا الأمريكي خلال فترة النزاع التجاري بين البلدين، مفضّلةً الاستيراد من أمريكا الجنوبية.



وقال متعاملون هذا الأسبوع إن مستوردي فول الصويا الصينيين كثفوا مشترياتهم من الشحنات البرازيلية بعد أن تراجعت الأسعار في أمريكا الجنوبية وسط توقعات بإبرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.



وأفادت شركة الاستشارات الزراعية AgRural يوم الاثنين الماضي بأن زراعة فول الصويا في البرازيل لموسم 2025–2026 بلغت 47% من المساحات المستهدفة حتى يوم الخميس الماضي، ارتفاعًا من 36% في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال أقل من 54% المسجلة العام الماضي، بسبب تفاوت هطول الأمطار.



وفي الولايات المتحدة، أوشكت عمليات حصاد فول الصويا والذرة على الانتهاء؛ إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز شمل تسعة محللين أن حصاد فول الصويا اكتمل بنسبة 91% حتى يوم الأحد، بينما اكتمل حصاد الذرة بنسبة 83%. ويقوم المزارعون بجمع ما يُتوقع أن يكون أكبر محصول ذرة في تاريخ الولايات المتحدة إلى جانب محصول وفير من فول الصويا.



أما سوق القمح، فكانت قد تلقت دعمًا إضافيًا من تقارير تشير إلى اهتمام الصين بشراء القمح الأمريكي.



وفي الوقت نفسه، يؤدي الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر إلى حرمان المتعاملين من البيانات الرسمية المتعلقة بمبيعات التصدير الجديدة، إذ توقفت الإعلانات اليومية المعتادة من وزارة الزراعة الأمريكية عن الصفقات الفورية.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.5% عند 4.28 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 2.3% إلى 11.07 دولار للبوشل.



القمح



وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 3.4% إلى 5.35 دولار للبوشل.