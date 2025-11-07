طائرة بدون طيار تعيق حركة المرور الجوي مجددا في مطار بروكسل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بروكسل الدولي بشكل مفاجئ مساء الخميس، بسبب تحليق طائرة مسيرة قرب المطار. وفقًا لتصريحات متحدثة باسم مراقبة الحركة الجوية في بلجيكا، تم تعليق الرحلات لمدة نصف ساعة ابتداءً من الساعة 9:23 مساءً بتوقيت جرينتش.

وأشارت المصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها تحليق طائرات مسيرة في تعليق حركة الملاحة الجوية في هذا المطار، حيث حدثت حالات مماثلة في الأيام السابقة.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر صباح الخميس، لمناقشة الاضطرابات التي حدثت في المطار والتأكيد على سبل تجنب تكرارها في المستقبل.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل توترات مستمرة في المنطقة، وتفاقم الوضع بسبب تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.