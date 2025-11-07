عملة DeAgentAI ترتفع بنسبة 730% في يوم واحد: ماذا يقف وراء هذا الصعود؟

شهد سوق الكريبتو تصحيح حاد خلال الساعات الأخيرة، مع تراجع البيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار.

ورغم تراجع معظم العملات البديلة، برزت DeAgentAI (AIA) بصعود استثنائي تجاوز 730% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 28 دولار، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 3 مليار دولار، متقدمة على عملات معروفة مثل Aptos وArbitrum.

بعدها تراجع سعر العملة لمستوياته الحالية عند 11 دولار إلا أنها ماتزال مرتفعة بنسبة 290٪ في آخر 24 ساعة.

عملة AIA هي العملة الأصلية لمشروع الذكاء الصناعي DeAgentAI القائم على البلوكشين، والذي يطور وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين للتداول على الشبكة.

ورغم انطلاقها في سبتمبر، بقيت خارج دائرة الضوء حتى هذا الارتفاع المفاجئ.

يرجح بعض المحللين أن الشراكة الأخيرة مع مشروع “Pieverse”، وإدراج العملة على منصة “GroveX”، كانا من بين العوامل المحفزة.

في المقابل، حذر آخرون من نقص المعلومات حول المشروع، وعدم إدراجه بعد في المنصات الكبرى، مما يثير مخاوف حول استدامة هذا الصعود.

وبين الحماس والشكوك، ننصح المتداولون بالتريث وإجراء البحث اللازم قبل اتخاذ قرارات استثمارية في العملة.

اقرأ أيضا:

شرح بالخطوات كيفية الإيداع عبر شبكة BEP-20 والحصول على عنوان ومحفظة BEP20 من تطبيق بينانس

شرح بالخطوات كيفية سحب العملات الرقمية باستخدام شبكة BEP-20 من تطبيق بينانس

