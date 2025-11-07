انت الان تتابع خبر زيد الحماد: العزم سيحصد خمسة مقاعد بالأنبار وردنا على الخصوم بصناديق الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحماد في تصريح، تابعته الخليج 365، إن "تحالف العزم سيحقق ثلاثة مقاعد في الأنبار، فيما ستنال قائمتنا الأخرى (التفوق) مقعدين"، موضحاً أن القائمتين تضمان "شخصيات عشائرية ورمزية، إلى جانب مثقفين وأكاديميين وموظفين من مختلف مؤسسات الدولة".وأضاف الحماد أن "تحالف العزم يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وثقلاً اجتماعياً كبيراً، والتنافس فيه قوي جداً، ما يؤهله لتحقيق الرقم الأكبر من الأصوات على مستوى المحافظة"، مشدداً على أن التحالف "يعتمد على برنامج واقعي يركز على الخدمات والتنمية المحلية".

وفي سياق متصل، انتقد الحماد الخطابات "التهجّمية والفارغة" لبعض الجهات السياسية، قائلاً: "كنا نتمنى أن يطرح الجميع برامجهم الانتخابية والخدمات التي يمكنهم تقديمها للناس، بدلاً من الخطاب التحشيدي الذي لا يحمل مضموناً خدمياً أو تنموياً".

وتابع: "لا وصاية على اختيارات أبناء الأنبار، والخطابات المتشنجة تعبّر عن فشل أصحابها وعدم قدرتهم على تقديم برامج انتخابية حقيقية"، مضيفاً أن "بعض الأطراف تحاول جرّنا إلى سجالات إعلامية، لكننا نترفع عن ذلك، وسنرد من خلال صناديق الاقتراع".

وختم الحماد تصريحه بالقول إن "الرد الحقيقي سيكون في الميدان، من خلال العمل الجاد ومتابعة تقديم الخدمات لأهل الأنبار، وترسيخ حضور تحالف العزم كقوة سياسية معتدلة وفاعلة في المشهد الوطني".