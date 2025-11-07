كازاخستان تحضر لإطلاق صندوق احتياطي للعملات الرقمية بقيمة تصل إلى مليار دولار بحلول 2026

تعتزم كازاخستان إنشاء صندوق وطني لاحتياطي العملات المشفرة بقيمة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، وفقا لتقرير “بلومبرغ”.
من المتوقع إطلاق الصندوق مطلع عام 2026، بتمويل من الأصول المصادرة أو المُعادة من الخارج، إضافة إلى عائدات عمليات التعدين التي تديرها الدولة.
بدلا من الاستثمار المباشر في البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية، سيركز الصندوق على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) وشركات البنية التحتية المرتبطة بالعملات المشفرة.
تمثل هذه الخطوة توجه مؤسساتي واضح بعد سنوات من التجارب الحكومية في مجال التعدين وتشديد الرقابة على المعدنين المستقلين.
وكانت السلطات قد أعلنت سابقا أن الهدف من المشروع هو تحويل الأصول الرقمية المصادرة إلى أداة لدعم السيادة الاقتصادية للبلاد.
وسيدار الصندوق تحت إشراف مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، مع إمكانية إشراك شركاء أجانب عند بدء التشغيل.
