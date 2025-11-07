منتدى البلوكشين 2026 في موسكو: ملتقى لقادة العملات الرقمية في 14–15 أبريل

تستعد موسكو لاحتضان أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال العملات الرقمية وتقنية البلوكشين، حيث يُعقد منتدى البلوكشين 2026 يومي 14 و15 أبريل، جامعا بين أسواق رابطة الدول المستقلة (CIS) والمجتمع العالمي في حدث يُعد الأهم في المنطقة لهذا القطاع.

يُعتبر المنتدى أكبر تجمع للعملات الرقمية وWeb3 في المنطقة، ويشكّل منصة محورية تجمع آلاف المتداولين، والمستثمرين، والمطورين، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ممن يسهمون في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي.

مشاركة رفيعة من كبرى المؤسسات العالمية:

سيشهد المنتدى حضور مؤسسين ومديرين تنفيذيين ورؤى استراتيجية من مؤسسات كبرى مثل:

Tether، Binance، Ripple، Tron، Circle، OKX، HTX، KuCoin، Cardano، Telegram، Mastercard، Trust Wallet، Near، Bitmain، Marathon، Canaan، Consensys، Linea، BNB Chain، وغيرها من الأسماء البارزة التي تقود الابتكار في هذا المجال.

ويمثّل الحدث فرصة نادرة للمستثمرين العالميين للتواصل المباشر مع قادة السوق في المنطقة، والحصول على رؤى واستراتيجيات من داخل السوق دون وسطاء.

ثلاث منصات…بحجم عالمي:

في نسخته السادسة عشرة، سيقدّم منتدى 2026 ثلاث منصات رئيسية تتضمن جلسات متوازية، حلقات نقاش، وورش عمل تطبيقية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 20,000 مشارك، إضافة إلى معرض ضخم يضم أكثر من 250 شركة تغطي التبادل، البنية التحتية، المشاريع الناشئة، وخدمات التعدين.

سيحظى الزوار بإمكانية استكشاف المنتجات والمنصات والرموز والتقنيات الجديدة قبل طرحها رسميا في السوق.

الذكاء الاصطناعي في قلب الحدث:

لأول مرة، سيتضمن الحدث فعالية موازية تحت عنوان AI Future، تستكشف تقاطع الذكاء الاصطناعي مع البلوكشين والاقتصاد الرقمي.

سيجمع هذا المحور مطوري الذكاء الاصطناعي، المستثمرين، والباحثين لبحث كيفية إعادة تشكيل الأسواق عبر التكامل بين التقنيتين.

كما يشمل الحدث تجارب تفاعلية مثل مناطق الواقع المعزز، مسابقات البرمجة (Hackathons)، العروض الناشئة (Startup Pitch)، عروض NFT، بطولة تداول، وتجارب غامرة تعكس أحدث التوجهات في السوق.

التسجيل والمشاركة:

التذاكر والباقات الدعائية متاحة الآن بأسعار البيع المسبق عبر الروابط الرسمية:





