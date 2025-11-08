ويتكوف : دولة جديدة ستنضم اتفاقيات أبراهام

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن البيت الأبيض في وقت لاحق من مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 ، أن دولة إضافية ستنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" الموقعة مع إسرائيل؛ وفق ما أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وقال ويتكوف في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي "سأعود إلى واشنطن الليلة لأننا سنعلن انضمام دولة إضافية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية".

وستعلن كازاخستان انضمامها إلى الاتفاقيات الإبراهيمية الخميس، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية، في خطوة رمزية إلى حد كبير لأن الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى تربطها أصلا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وبموجب هذه الاتفاقيات التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى، قامت دول عربية عدة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020.

وعندما سُئل ويتكوف عن الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقات، قال "لا أعلم ما إذا كان الأمر خرج إلى العلن".

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي وتقارير أخرى إسرائيلية، أن الدولة الجديدة هي جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى والتي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود ولديها سفارة في تل أبيب، لكن ورد أنها ستنضم إلى الاتفاقات للمساعدة في "إعادة تنشيطها".

ورئيس كازاخستان هو واحد من خمسة قادة من آسيا الوسطى سيلتقون ترامب في البيت الأبيض الخميس.

وكانت السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن المملكة تراجعت عن ذلك بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشدد السعودية على أنها لا تستطيع تطبيع العلاقات من دون التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو احتمال يعارضه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة.

وقال ترامب في المنتدى نفسه في ميامي الأربعاء "لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية ونأمل أن نحظى بموافقة السعودية قريبا جدا".

وأضاف مازحا أمام الحضور الذي ضمّ السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود "لكنني لا أقول ذلك، أنا لا أقول ذلك".

