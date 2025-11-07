حصول السودان علي عتاد عسكري متقدم واجب اللحظة والوقت ليس لمواجهة عصابات ومليشيات التمرد وحسب وإنما لمواجهة غزو أجنبي يحشد مرتزقته ويفتح مخازن أسلحته وخزائن أمواله لدعم عصابات الشر العابرة للقارات .. ■ علي مرأي ومسمع من كل الدنيا تدفع الإمارات بشحنات الأسلحة ومعينات الحرب لدعم الجنجويد .. وعلي مرأي ومسمع من العالم تتحالف الإمارات مع داعمين معروفين ومعلومين لتشوين المليشيا وكلاب صيدها .. ■ عواء المليشيات والمتعاونين معها بدعوي حصول السودان علي أسلحة نوعية دعوة مردودة عليهم .. فمن أعطي القتلة والمجرمين حق الحصول علي السلاح المتطور لتدمير بلادنا يعطي الجيش والشعب السوداني مليار حق للحصول علي أحدث ترسانات السلاح لحماية بلادنا من همجية الأوباش والقتلة وقُطّاع الطُرق .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر عواء المليشيات والمتعاونين معها بدعوي حصول السودان علي أسلحة نوعية دعوة مردودة عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.