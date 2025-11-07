الركراكي يعلن لائحة منتخب المغرب لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الجمعة، عن قائمة "أسود الأطلس" لمواجهتي الوديتين أمام كل من منتخب الموزمبيق ومنتخب أوغندا، وذلك يومي الجمعة 14 نوفمبر والثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على أرضية الملعب الكبير لطنجة.

وضمت لائحة النخبة المغربية 27 لاعباً، ضمنهم ثلاثة من البطولة المحلية، مع تسجيل توجيه الدعوة لأول مرة لأنس صلاح الدين، وعودة سفيان رحيمي ونصير مزراوي ورومان سايس وسفيان ديوب، مع غياب أشرف حكيمي للإصابة.

وعرفت اللائحة حضور ياسين بونو والمهدي لحرار ومنير المحمدي، في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع نصير مزراوي ومحمد الشيبي وجواد الياميق وآدم ماسينا ونايف أكرد وغانم سايس وأنس صلاح الدين ويوسف بلعمري. وفي خط وسط الميدان عز الدين أوناحي وبلال الخنوس ونائل العيناوي وسفيان أمرابط وأسامة ترغالين وإسماعيل الصيباري وإلياس بنصغير، وفي خط الهجوم ابراهيم دياز، وإلياس أخوماش وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وحمزة إيغامان وأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي وشمس الدين طالبي وسفيان ديوب.





