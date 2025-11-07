الداخلية المصرية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتها (2 هاتف محمول “بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بتطبيق هاتفي في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.