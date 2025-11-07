بطولة إيطاليا: اختباران صعبان للمتصدر وملاحقه

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : يخوض نابولي المتصدر وحامل اللقب وإنتر مطارده المباشر ووصيفه اختبارين صعبين في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل الأول ضيفا على بولونيا الخامس، ويستضيف الثاني لاتسيو الأحد.

ويُمنّي نابولي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام إنتر وميلان وروما، النفس في وضع حد لتعادلين سلبيين متتاليين أمام بيزا في الدوري وأينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتعين على مدربه أنتونيو كونتي البحث عن حلول هجومية افتقدها في مبارياته الثلاث الاخيرة التي اكتفى خلالها بتسجيل هدف واحد فقط كان في مرمى ليتشي (1 0) في الدوري، خصوصا وأنه تلقى ضربة موجعة بإصابة لاعب وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الايمن في المباراة ضد إنتر (3 1) في المرحلة الثامنة والتي ستبعده عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وتنفس النادي الجنوبي الصعداء في المرحلة الماضية بعد فشل شريكه في الصدارة وقتها روما في استغلال تعثره امام كومو للانفراد بالمركز الاول بخسارته امام مضيفه ميلان 0 1، وهو يدرك جيدا ان تكرار سيناريو تعثره هذه المرة قد يزيحه عنها خصوصا أن فريق العاصمة سيلعب على أرضه امام أودينيزي، منتشيا بعودته الى نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 2 0 الخميس.

كما أن منافسه بولونيا يسير في خط تصاعدي منذ خسارتيه في المرحلتين الاولى والثالثة للدوري حيث حصد بعدها 15 نقطة من أصل 21 دون هزيمة (5 انتصارات و3 تعادلات).

ويقدم بولونيا أداء جيدا تحت قيادة فينتشنزو إيطاليانو.

ولن تكون مهمة إنتر سهلة عندما يستضيف لاتسيو الثامن، لكنه يعول على معنويات لاعبيه العالية بعد العلامة الكاملة في أربع جولات من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على كايرات الكازاخستاني 2 1 الأربعاء.

ويتقاسم إنتر صدارة المسابقة القارية العريقة مع بايرن ميونيخ الالماني وأرسنال الإنكليزي.

ويسعى إنتر الى تحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري عقب تغلبه على فيورنتينا 3 0 وهيلاس فيرونا 2 1، وبالتالي البقاء على المسافة ذاتها عن نابولي إن لم يكن خطف الصدارة منه في حال تعثر الأخير.

كما يطمح الى البقاء على المسافة ذاتها مع شريكه وغريمه ميلان الذي سيكون خصمه في المرحلة الثانية عشرة عقب فترة التوقف الدولي وتحديدا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ومن بعدها زيارة أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من دوري الابطال.

ويملك ميلان فرصة مواصلة الصحوة وتحقيق فوزه الثاني تواليا عندما يحل ضيفا على بارما السادس عشر السبت.

دربي تورينو

يعول المدرب الجديد ليوفنتوس لوتشانو سباليتي على المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش لحسم دربي المدينة أمام الجار تورينو السبت.

وكان فلاهوفيتش على وشك الرحيل هذا الصيف، حيث سعى يوفنتوس الى استعادة جزء من الاستثمار الضخم الذي ضخه في كانون الثاني/يناير 2022 لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما آنذاك من فيورنتينا.

وأنفق يوفنتوس 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية كمكافآت مرتبطة بالأداء، للتعاقد مع فلاهوفيتش الذي كان يتقاضى أيضا راتبا سنويا صافيا قدره 12 مليون يورو.

وأدى أداء فلاهوفيتش المخيب للآمال على مدار عامين ونصف إلى وضعه على قائمة الانتقالات في نهاية الموسم، لكن دون تلقي أي عروض كبيرة. كان ذلك يعني أنه كان من المقرر أن يغادر مجانا بنهاية هذا الموسم بعقد ينتهي في حزيران/يونيو، لكن ستة أهداف سجلها هذا الموسم ووصول سباليتي الأسبوع الماضي دفعا يوفنتوس الى القول إنه قد يبقى لما بعد الصيف المقبل.

وقال مدير الكرة مدافعه الدولي السابق جورجو كيليني قبل التعادل مع سبورتينغ البرتغالي (1 1) في دوري الأبطال الثلاثاء "أقول منذ بداية الموسم إن دوشان يفكر فقط في يوفنتوس، وهو يُثبت ذلك كل يوم".

وأضاف "سنُقيّم الوضع في الوقت المناسب، فالباب لا يزال مفتوحًا لكلا الجانبين".

وكان فلاهوفيتش أفضل لاعب في يوفنتوس ضد سبورتينغ، مسجلًا هدف التعادل، وهو الآن يتفوق على الوافد الجديد من ليل الفرنسي الدولي الكندي جوناثان ديفيد.

سيبدأ الصربي أساسيا مجددًا على ملعب أليانتس، حيث يُمكن لفريق سباليتي أن يقلص الفارق مع نابولي المتصدر الى نقطة واحدة مؤقتا، وذلك بعد تعافيه من إصابة بسيطة في العضلة الخلفية للفخذ أجبرته على مغادرة الملعب، بينما كان فريق "السيدة العجوز" يسعى الى الفوز الثلاثاء.

ويبدأ لاعب الوسط الدولي السابق دانييلي دي روسي مشواره مدربا لجنوى الأحد عندما يستضيف فيورنتينا صاحب المركز الأخير.

وأُقيل دي روسي من تدريب روما في أيلول/سبتمبر من العام الماضي بعد تعادله مع جنوى، مما ترك نادي طفولته دون فوز في المباريات الأربع الأولى من الموسم الماضي.

ويخلف دي روسي لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا بعد توقيعه عقدًا حتى نهاية الموسم، على أمل انتشال جنوى الثامن عشر من منطقة الهبوط.

وفاز جنوى بمباراته الأولى هذا الموسم الاثنين عندما تغلب على مضيفه ساسوولو 2 1، ويتقدم بنقطتين على فيورنتينا الذي لم يتعاقد بعد مع مدرب دائم خلفا لستيفانو بيولي الذي أُقيل من منصبه الثلاثاء.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بيزا مع كريمونيزي.