تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-11-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

