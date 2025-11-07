صناديق المؤشرات المشفرة "تفوق حجمها" مع اقتراب نصف المستثمرين من شرائها

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - أظهر تقرير جديد من شركة Schwab Asset Management أن ما يقرب من نصف المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) يخططون لشراء صندوق مؤشرات مرتبط بالعملات المشفرة، وهو نفس النسبة التي قالت إنها ستستثمر في صناديق السندات.

في تقريرها الصادر يوم الخميس بعنوان "ETFs وما بعدها"، وجدت شواب أن 52% من المشاركين ينوون الاستثمار في صناديق مؤشرات تتبع الأسهم الأمريكية، بينما 45% أبدوا اهتمامًا بصناديق مؤشرات العملات المشفرة وهي نسبة تعادل أولئك المهتمين بصناديق السندات الأمريكية.

وقال إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات في بلومبرغ، في منشور على منصة X يوم الخميس، إن هذه النتائج كانت مفاجئة بالنظر إلى الحجم الضخم لسوق السندات مقارنة بسوق العملات المشفرة.

“كان من الصادم رؤية العملات المشفرة تتساوى مع السندات في المرتبة الثانية ضمن فئات الاستثمار المفضلة. إنها بالفعل "تفوق حجمها" لأن العملات المشفرة تمثل نحو 1% فقط من إجمالي أصول صناديق المؤشرات تحت الإدارة، بينما تمثل السندات 17%.”، قال إريك بالشوناس

المصدر: Eric Balchunas

شملت دراسة شواب 2,000 مستثمر فردي تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عامًا، نصفهم تقريبًا قام بشراء أو بيع صناديق مؤشرات خلال العامين الماضيين، مع امتلاكهم لما لا يقل عن 25,000 دولار من الأصول القابلة للاستثمار.

اهتمام أكبر من جيل الألفية بصناديق الكريبتو

أظهر التقرير أن جيل الألفية المولودون بين عامي 1981 و1996 أبدى اهتمامًا أكبر بصناديق المؤشرات المشفرة مقارنة بالأجيال الأخرى.

فقد قال 57% من المشاركين من جيل الألفية إنهم يخططون للاستثمار في العملات المشفرة عبر صناديق المؤشرات، مقابل 41% من جيل إكس (المولودين بين عامي 1965 و1980).

المصدر: Schwab Asset Management

أما جيل الطفرة السكانية (المولودون بين 1946 و1964)، فقد أبدى أقل اهتمام، إذ قال 15% فقط منهم إنهم ينوون الاستثمار في صناديق العملات المشفرة.

وأوضح بالشوناس أن “نتائج الاستطلاع بأكملها كانت متفائلة للغاية لصناديق المؤشرات بشكل عام، حيث يخطط الجميع تقريبًا لزيادة استخدامها خاصة الأجيال الشابة.”

انخفاض التكلفة وسهولة الوصول يقودان تبنّي صناديق المؤشرات

أبرز التقرير أن العوامل الرئيسية وراء تبنّي صناديق المؤشرات هي انخفاض تكاليفها وسهولة الوصول إليها؛ إذ قال 94% من المشاركين إن هذه الصناديق تساعدهم على تقليل تكاليف محافظهم الاستثمارية.

كما وافق حوالي نصف المشاركين على أن صناديق المؤشرات تمنحهم القدرة على الاستثمار في استراتيجيات أكثر تخصصًا خارج محافظهم طويلة الأجل، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى أنواع جديدة من فئات الأصول.

وقال ديفيد بوتسِت، المدير العام في Schwab Asset Management:

“يشهد عالم الاستثمار تحولًا سريعًا مع توسّع وصول المستثمرين الأفراد إلى فئات أصول واستراتيجيات وأدوات جديدة.

مستثمرو صناديق المؤشرات يقودون هذا التحول، فهم يستخدمونها اليوم والتي تجاوز عددها عدد الأسهم الفردية في الولايات المتحدة ليس فقط كاستثمارات منخفضة التكلفة لمحافظهم الأساسية، بل أيضًا كوسيلة لاستكشاف عالم أوسع من فرص الاستثمار.”