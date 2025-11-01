أثناء ممارسة رياضة الهايكنج.. وفاة المواطن منصور الشهراني بعد سقوطه من منحدر جبلي في عسير

موقع الخليج 365: توفي المواطن منصور عوضة الشهراني، أثناء ممارسته رياضة الهايكنج، إثر سقوطه من أحد المنحدرات في جبل الخنصر الواقع جنوب مركز الحبلة بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير.

جدير بالذكر أن رياضة الهايكنج (Hiking) هي نشاط بدني يتمثل في المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، سواء في الجبال، الغابات، أو المسارات الطبيعية المفتوحة.

وهي رياضة تجمع بين اللياقة البدنية والاستكشاف والاسترخاء النفسي، وتختلف عن المشي العادي لأنها عادة تكون على مسارات وعرة أو منحدرات وتتطلب مجهودًا أكبر.

وعادةً، يقوم عشاق الهايكنج باستخدام أحذية مخصصة، عصي للمشي، وحقائب ظهر صغيرة تحتوي على ماء وطعام وبعض أدوات السلامة.