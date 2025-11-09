وزير الشباب والرياضة يدعو اللاعبين للتمثيل المشرف في دورة التضامن الاسلامي

- 1/2
دعا وزير الشباب والرياضة بروفيسور احمد آدم ، اللاعبين المشاركين في دورة التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض ، الي تقديم افضل ما لديهم وعكس مظهر مشرف للبلاد ، لافتا ان مشاركة السودان هذه المرة جاءت في ظروف صعبة واستثنائية.
جاء ذلك لدي تفقده السبت لمقر بعثة السودان بالرياض للإطمئنان على أوضاع البعثة، وكان في استقباله وكيل الوزارة دكتور حمد النيل إسماعيل ، والمعز عباس ، رئيس البعثة واللاعبين .
وعقد الوزير اجتماعا مع البعثة الإدارية تناول العقبات والتحديات التي تواجه البعثة، وأمن على تعزيز العلاقات بين الدول من خلال هذه المشاركة للاستفادة من الخبرات ، مؤكدا ان مشاركة السودان في هذا المحفل ستكون خير إضافة للرياضة السودانية .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
