وزير الشباب والرياضة يدعو اللاعبين للتمثيل المشرف في دورة التضامن الاسلامي

دعا وزير الشباب والرياضة بروفيسور احمد آدم ، اللاعبين المشاركين في دورة التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض ، الي تقديم افضل ما لديهم وعكس مظهر مشرف للبلاد ، لافتا ان مشاركة السودان هذه المرة جاءت في ظروف صعبة واستثنائية.

جاء ذلك لدي تفقده السبت لمقر بعثة السودان بالرياض للإطمئنان على أوضاع البعثة، وكان في استقباله وكيل الوزارة دكتور حمد النيل إسماعيل ، والمعز عباس ، رئيس البعثة واللاعبين .