انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه رسالة للقوات الأمنية مع انتهاء عملية التصويت الخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، "الإخوة والأخوات من أبناء قواتنا الأمنية والعسكرية البواسل، نتقدم لكم أولاً بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوري ومشاركتكم الفاعلة والواعية في الانتخابات، واختياركم لممثليكم في مجلس النواب المقبل".

وأضاف "اننا في هذه اللحظة الفاصلة نؤكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وحمايةً للعملية الانتخابية من أي خرقٍ أو تأثير، لأن ما تحقق من أمنٍ واستقرارٍ اليوم هو ثمرة وعيكم وانضباطكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قواتنا مثالاً يُحتذى به".

وتابع "فلنكن على قدر الثقة التي منحها لنا شعبنا، ولنجعل من يوم الانتخابات يوماً يُعبّر عن وعي منتسبينا الأمنيين وإخلاصهم لوطنهم، ولنجعل من هذه الانتخابات نموذجاً يُحتذى به في الانضباط، والالتزام، والوعي، والدفاع عن حقّ المواطنين في ممارسة استحقاقهم الدستوري".

