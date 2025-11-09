وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول

تفقد وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم ابراهيم احمد اكتمال المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول التي شارفت على التشغيل ، جاء ذلك لدى زيارته الميدانية لمقر الشركة ببورتسودان اليوم .

قال الوزير نعمل في ظروف استثنائية نحتاج فيها إلى زيادة السعات التخزينية للوقود بعد الاستهداف الذي طال المنشآت البترولية بالبلاد وعلى رأسها مستودعات التخزين مثمناً جهود العاملين في شركة النيل للبترول على هذا الانجاز الذي تم بأيدي سودانية 100% من الشركة السودانية لخطوط الانابيب وشركة النيل للبترول مؤكداً اهتمام الوزارة بالمحافظة على الكوادر البشرية المتميزة وسعيها الجاد إلى تهيئة البيئة المناسبة للعاملين مع مراعاة الظروف التي يجري فيها العمل.

من جانبه قال المدير العام لشركة النيل للبترول د.هشام تاج السر قمنا بانشاء اربعة مستودعات جديدة للبنزين والجازولين سعة كل واحد منهم مليون لتر من الوقود بالإضافة إلى مستودع خامس سعة اثنين مليون لتر للمياه لمكافحة الحريق مزود بمحطة مكافحة الحريق وملحقاتها بجانب منظومة متكاملة للسلامة.

هذا بالاضافة الى انشاء سته تنوكة أفقية للغاز سعة كل واحد 100 طن غاز ويجري العمل لاضافة 4 تنوكة اخرى لتصبح السعة الكلية ألف طن غاز، تمتاز هذه الاضافات الجديدة باتاحة اكثر من منصة للشحن مما يؤدي إلى المرونة في التوزيع ، ومن المتوقع استيعاب عشرة مليون لتر في المستقبل القريب لتصبح السعة الكلية لمستودعات شركة النيل 14 مليون لتر مكعب من الوقود.

الجدير بالذكر كانت شركة النيل لوحدها قد فقدت اربعة مستودعات تم تدميرها بالمسيرات في مايو الماضي هذا بالاضافة الى المستودعات الاخرى التي شملها التدمير.

سونا