اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال عنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اليابان، اليوم الأحد، أن موجات تسونامي صغيرة ضربت ساحلها المطل على شمال المحيط الهادئ بعد زلزال في البحر بقوة 6,9 درجات.

وضربت أولى موجات تسونامي عند الساعة 17,37 (08,37 ت غ) لكنها كانت صغيرة جدا إلى حد أن هيئة الأرصاد اليابانية قالت إنها لم تتمكن من قياس حجمها.

إلى ذلك، أفادت موانئ في كوجي وأوفوناتو بوصول موجات وصل ارتفاع بعضها إلى عشرين سنتيمترا، في حين بلغت موجات أصغر موانئ في إيواته، بحسب ما أوردت هيئة الأرصاد الجوية.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 17,03 (08,03 ت غ) في البحر قبالة إيواته، بحسب هيئة الأرصاد التي حددت قوته بداية عند 6,7 درجات، وعدّلتها لاحقا إلى 6,9.

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

ودفعت الهزة هيئة الأرصاد اليابانية إلى إصدار تحذير من تسونامي، تمّ رفعه قرابة الثامنة مساء (11,00 ت غ).

وأعقبت الزلزال الأول هزّات ارتدادية راوحت قوتها ما بين 5,3 و6,3 درجات، وفق الهيئة.

وضربت المنطقة ذاتها ستة زلازل في البحر، صباح اليوم الأحد، راوحت قوتها ما بين 4,8 و5,8 درجات، لم يكد السكان يشعرون بها في البر ولم تتسبب بصدور أي تحذيرات من تسونامي.