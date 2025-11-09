شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء “الجرتق” على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار تفاعل واسع على السوشيال ميديا من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مودل قيل أنها مصرية, الجنسية تشارك في أحد “البازرات”, السودانية, بمصر. ووفقاً لما جاء في المقطع فقد ظهرت المودل التي تم وصفها بالحسناء بأزياء “جرتق”, العروس السودانية, ورقصت على طريقتها في لقطة أثارت تفاعلا واسعا من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

