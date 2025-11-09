أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحل في السودان يجب أن يكون عبر الحوار، مؤكداً أن بلاده تعمل على تقييم أشكال الدعم الممكنة لتحقيق السلام والأمن في البلاد.

وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم: “سنواصل جهودنا الدبلوماسية لضمان السلام والأمن في السودان، ولا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري هناك”.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

