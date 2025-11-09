شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس “القوقو” لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)

نشرت صحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل متابعي الصفحات. ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صفحة (الجزيرة_السودان), على فيسبوك, فقد أظهر المقطع عودة تجار ملابس “القوقو”, لمباشرة عملهم بالبيع بأحد الأسواق. المقطع الذي تم تصويره من منطقة شرق النيل, بالعاصمة الخرطوم, ظهر فيه تجار “القوقو”, وهم يستعرضون بضاعتهم تحت شعار (البيع أبو الرخاء والجرد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

