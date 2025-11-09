شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام “حافظة” المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد

وثق مشجع كرة قدم سوداني, من داخل الإستاد للقطة طريفة حدثت بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم بمدينة الدامر, بولاية نهر النيل. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد حكام الراية المعاونين لحكم الوسط ترك المباراة وتوجه نحو “حافظة” المياه أثناء سير المباراة. حكم الراية توقف لفترة من الزمن لشرب المياه دون أن يبلغ الحكم بنيته في الشرب وسط سخرية الجمهور الذي شاهد الموقف من المدرجات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

