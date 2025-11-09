أرامكو تعلن عن إنجاز تاريخي سيجعل سعر البنزين في السعودية أرخص من سعر الماء، وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز يعد أضخم إنجاز حققته خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2025، حيث تمثل هذا الإنجاز بإطلاق أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة، ويعد هذا الإنجاز جزءًا من إستراتيجية أرامكو السعودية للتحول إلى نموذج طاقة أكثر استدامة.

في إطار التزامها بتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، أعلنت شركة أرامكو السعودية إطلاق أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة، وذلك بهدف تعزيز تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير حلول مستدامة، لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع التركيز على الابتكار في تقنيات استخلاص الكربون، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمرافقها المملوكة والمدارة بالكامل بحلول عام 2050.

وكشفت أرامكو في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الوحدة تتميز بقدرتها على إزالة 12 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من الغلاف الجوي، ما يمثّل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتعزيز تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن تطوير الوحدة التجريبية جاء بالتعاون مع شركة سيمنس إنرجي، وذلك بهدف اختبار كفاءة مواد جديدة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتقييمها في ظل الظروف المناخية المتنوعة للمملكة.

أهمية الوحدة التجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون.. إنجاز أرامكو الأول من نوعه

تُعد هذه الوحدة التجريبية جزءًا من إستراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع نطاق أنظمة استخلاص الكربون، وذلك من خلال اختبار الجيل المقبل من مواد وتقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة عملية الاستخلاص وتقليل التكاليف التشغيلية؛ ما يعزّز إمكانات التطبيق التجاري الواسع لهذه التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الوحدة بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين أداء هذه التقنيات وخفض تكلفتها؛ ما يفتح المجال أمام تطبيقها على نطاق واسع مستقبلًا، بالإضافة إلى أن هذه التقنية يمكن أن تتيح استعمال ثاني أكسيد الكربون المستخرج في إنتاج وقود وكيماويات أكثر استدامة، ما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

أرامكو تضع اللبنات الأولى لإنشاء مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية

إطلاق أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة، يعد ضمن استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها شركة أرامكو إلى تحقيق الحياد الصفري في النطاقين 1 و2، وتحقيق الاستدامة العالمية. وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول تشمل التقاط الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية واستخلاصه مباشرة من الغلاف الجوي؛ ما يعزّز قدرتها على الإسهام في جهود الاستدامة العالمية.

وقد جاء إطلاق هذه الوحدة بعد توقيع أرامكو السعودية وشركائها "ليندي" و"إس إل بي" اتفاقية مساهمين في ديسمبر/كانون الأول 2024، بهدف إنشاء مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية.

ومن المتوقع أن تُسهم المرحلة الأولى من المركز في استخلاص ما يصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من معامل الغاز التابعة للشركة ومصادر صناعية أخرى.

مبادرة استخلاص الكربون.. إحدى ركائز إستراتيجية أرامكو السعودية للتحول إلى نموذج طاقة أكثر استدامة

تمثّل مبادرة استخلاص الكربون إحدى ركائز إستراتيجية أرامكو السعودية للتحول إلى نموذج طاقة أكثر استدامة، إذ تؤكد هذه المشروعات التزامها بتطوير حلول تقنية متقدمة تُسهم في خفض البصمة الكربونية للصناعات المختلفة

كما تعزز هذه الجهود مكانة المملكة بصفتها لاعبًا رئيسًا في مشهد الطاقة العالمي، مع التركيز على الابتكار والاستدامة بصفتها عناصر أساسية في إستراتيجيات النمو المستقبلية.