انت الان تتابع خبر بيان جديد من السيد الصدر بشأن مقاطعة الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها الخليج 365، "لقد قاطعتْ فاطمة الزهراء عليها السلام الفساد.. فكانت أوّل المقاطعين. وقاطع أمير المؤمنين الظلم والفساد فكان سيّد المصلحين. ولنا فيهم أسوة حسنة".



وأضاف السيد الصدر، "وبعض أتباعهم اليوم ينادون : ادفعوا الأفسد بالفاسد.. وهو نداء الفساد الذي يلغي أمرَ: (المجرب لا يجرب) فلعل المجرب يدفع الأفسد !!!؟؟.. والله لا يحبّ الفساد"، مستدركا "فنحن ندفع الفاسد بالأصلح.. فانتخاب المجرّب يعني تجذر الأفسد وهيمنة الفاسد".