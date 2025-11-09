صفقة محتملة توثق التحالف السعودي الأمريكي

تتقدم المباحثات السعودية الأمريكية لشراء الرياض ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» برئاسة وزير الدفاع بيت هيغسيث، ما يُشير إلى إحياء تحالفٍ استمر لعقودٍ من الزمن، ويحظى بأهميةٍ بالغةٍ لأجندة أمريكا في الشرق الأوسط واقتصادها المحلي.

ويكتسب هذا التحالف أهميةً بالغة لأنه يُوفر للسعودية قدرات أمنية وعسكرية، فيما تستفيد الولايات المتحدة من تدفقات كبيرة من السلع ورؤوس الأموال وموارد النفط الحيوية التي تُساعد على استقرار أسعار الطاقة المحلية.

ووفقًا للبيت الأبيض، بلغ إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والسعودية 25.9 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الأمريكية 13.2 مليار دولار، والواردات 12.7 مليار دولار، وفائضًا تجاريًا في السلع بلغ 443 مليون دولار في عام 2024 وحده.

تقدم في المباحثات

وأفادت مصادر لـ«رويترز» أن طلب السعودية للحصول على مقاتلات F-35 يتقدم داخل البنتاجون، وقد تجعل هذه الخطوة المملكة أول دولة عربية تُشغل طائرة شبح من الجيل الخامس، كاسرةً بذلك سيطرة إسرائيل الحصرية على هذه المنصة في المنطقة.

ويتماشى البيع المحتمل مع أجندة الدفاع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث وافقت إدارته على حزمة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار للمملكة في مايو 2025. وعلى الرغم من استبعاد طائرة F-35 في البداية، فإن المناقشات الأخيرة تشير إلى أنها تقدمت الآن إلى مستوى وزير الدفاع، ما يشير إلى زخم متجدد.

وأعربت الرياض رسميًا عن اهتمامها بشراء 48 طائرة F-35 في عام 2017، وعلى الرغم من التردد الأولي من جانب واشنطن، مشيرة إلى الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، يبدو أن الصفقة تستعيد زخمها.

وتشير المصادر إلى أن قسم السياسة في البنتاجون كان يراجع الاقتراح منذ أشهر، حيث تنتظر الموافقات الآن موافقة المستوى الأعلى، بما في ذلك التوقيع المحتمل من ترمب وإخطار الكونجرس.

القوة الجوية السعودية

تملك القوات الجوية الملكية السعودية حاليًا أسطولًا متقدمًا يضم طائرات F-15SA، وF-15SR، ويوروفايتر تايفون، وبانافيا تورنادو.

ويعكس الدفع نحو شراء مقاتلات إف-35 هدف الرياض المتمثل في تعزيز قدراتها الرادعة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

واستكشفت السعودية أيضًا بدائل، بما في ذلك مقاتلة الشبح التركية KAAN وشراء طائرات أكينجي المسيرة التركية. مع ذلك، من المرجح أن تُهمّش الموافقة على طائرة F-35 هذه الخيارات، نظرًا لقدراتها القتالية المُثبتة وتوافقها مع الأنظمة الغربية.

البدائل والمسارات المستقبلية

إذا تعثرت صفقة إف-35 مجددًا، فلدى الرياض عدة خيارات بديلة. فقد رفعت ألمانيا اعتراضها على صادرات «يوروفايتر»، بينما لا تزال طائرة «رافال» الفرنسية مرشحة فعّالة لتنويع أسطول القوات الجوية السعودية.

إضافة إلى ذلك، قد تستكشف السعودية المشاركة في برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، وهو مشروع مقاتلة من الجيل السادس تقوده المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا.

ومن شأن هذا التعاون أن يوفر للمملكة حصة مستقبلية في تقنيات الفضاء والطيران من الجيل التالي، ما يضمن التوازن الإستراتيجي إذا واجهت الموافقات الأمريكية تأخيرات مستمرة.

طائرة F-35

- الشبح: قدرات تخفٍ متقدمة ممزوجة في هيكلها الخارجي.

- رادار واسع لكشف الأهداف المعادية مبكرا.

- قدرات على التشويش على رادارات العدو عن بعد.

- حمل صواريخ موجهة جو-جو وجو-أرض وقنابل موجهة بالليزر.

- مهام القتال الجوي والقصف جو-أرض والعمليات الإلكترونية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

الأداء والمواصفات

1960 كلم/ الساعة السرعة القصوى.

2200 كلم المدى الأقصى.

178000 قوة الدفع القصوى.

6 صواريخ داخلية حجم الحمولة.

فرد واحد الطاقم.