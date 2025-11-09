تحذير أمني من بينانس لمستخدمي واتساب: ارتفاع عدد محاولات الاحتيال من خلال هذه القناة

أطلقت منصة بينانس تحذير أمني لمستخدميها بشأن محاولات احتيال متزايدة تستهدفهم عبر تطبيق واتساب، مشددة على ضرورة التحقق من أي تواصل يتم خارج القنوات الرسمية.

وبحسب تصريحات “ريتشارد تنغ”، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن بينانس لا تتواصل مع مستخدميها عبر مجموعات واتساب، ولا تقدم أي عروض استثمارية أو تطلب معلومات شخصية أو تحويلات مالية من خلال هذا التطبيق.

وأضاف أن منتحلي صفة ممثلي المنصة ينشطون بشكل خاص في فرنسا وإيطاليا، مستغلين الشعبية الواسعة التي تتمتع بها بينانس والتي تجاوز عدد مستخدميها 280 مليون.

هذا وأوضحت الشركة أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن عمليات التصيد الاحتيالي حيث يستخدم هؤلاء أساليب مقنعة، وقد تطورت لتشمل تطبيقات أخرى مثل التيليغرام، مما يزيد من تعقيد التهديدات.

كما شددت على أن الوعي بهذه الأساليب هو خط الدفاع الأول، داعية المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، ونشر التوعية لحماية المجتمع من الوقوع في الفخ.

التنبيه الرسمي من بينانس نصّ على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية فقط عند تلقي أي معلومات أو تحديثات تتعلق بالحسابات أو الاستثمارات، وهي: الموقع الإلكتروني، حسابات التواصل الاجتماعي الموثقة، وتطبيق بينانس نفسه.

وأكدت المنصة أن الحذر من الرسائل غير المرغوب فيها هو عنصر أساسي لحماية الأصول الرقمية.

وفي سياق الإجراءات الأمنية، جددت بينانس دعوتها للمستخدمين إلى تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)، واستخدام الأدوات الأمنية المتاحة ضمن المنصة، خاصة بعد حوادث سابقة استخدم فيها المحتالون رسائل نصية مزيّفة تبدو وكأنها مرسلة من أرقام رسمية.

ومن بين هذه الهجمات، محاولة خداع المستخدمين برسائل تدعي اختراق حساباتهم من كوريا الشمالية، وتحثهم على نقل أموالهم إلى محافظ آمنة مزعومة، ما أدى إلى خسائر مباشرة لبعض الضحايا الذين استجابوا لتلك الرسائل الاحتيالية.

