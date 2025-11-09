اخبار العالم

إسرائيل تواصل عمليات النسف والقصف بعدة مناطق بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات) 

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح أمس، مناطق شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما لم تتوقف عمليات النسف بعدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية، أمس بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وجاء القصف وسط تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما شهدت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس، عمليات نسف ضخمة. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقال مسعفون في قطاع غزة، إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية وأصيب آخر.

 

