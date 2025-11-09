شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» والهيئة السعودية للسياحة توقعان اتفاقية تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى «بيبان 2025».

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين في القطاع السياحي، من خلال العمل على إيجاد مبادرات وفرص استثمارية نوعية، إلى جانب إقامة برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات تثقيفية في مراكز دعم المنشآت، تسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرتهم التنافسية.

ووقع الاتفاقية من جانب «منشآت» نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سليمان بن عبدالرحمن الطريف، ومن جانب الهيئة السعودية للسياحة نائب الرئيس للشراكات الحكومية الدكتور سالم بن نايف العنزي.

وتعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على تطوير البيئة الاستثمارية للمنشآت السياحية، وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن ملتقى «بيبان 2025» يشهد توقيع اتفاقيات وصفقات تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليار ريال، إلى جانب مشاركة أكثر من 900 شركة ناشئة من 150 دولة، مما يجعله منصة استراتيجية لتعزيز التعاون وتمكين ريادة الأعمال محليا ودوليا.