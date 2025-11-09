شكرا لقرائتكم خبر باب التمكين في ثالث أيام ملتقى بيبان 2025 يشهد حضورا لافتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد باب التمكين في ثالث أيام ملتقى «بيبان 2025»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، زخما وحضورا واسعا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين توافدوا للتعرف على البرامج والمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة لدعم مشاريعهم وتمكينهم من التوسع والنمو.

ويبرز الباب إحدى المحطات الرئيسة في الملتقى، إذ يجمع أكثر من 40 جهة داعمة توفر خدمات عملية واستشارات مباشرة تشمل مجالات التمويل، والتسويق، والتطوير الإداري، والتشريعات التجارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة ريادة الأعمال ورفع جاهزية المنشآت.

وأكد عدد من رواد الأعمال المشاركين أن باب التمكين يمثل منصة تفاعلية متكاملة تتيح الوصول المباشر إلى ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين وشركاء النجاح، مشيرين إلى أن الملتقى نجح في توفير بيئة تواصل فعّالة تختصر المسافات بين الجهات الداعمة وأصحاب المشاريع.

ويحظى الباب بتفاعل كبير من الزوار، لما يوفره من فرص استثمارية واستشارية وتمويلية نوعية، إلى جانب جلسات توجيهية تساعد أصحاب المشاريع الناشئة على تجاوز التحديات التشغيلية والتنظيمية.

ويهدف «باب التمكين» في «بيبان 2025» إلى تعزيز استدامة القطاع الريادي وربط المشاريع بالجهات المعنية، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على التمكين والابتكار وتوسيع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.