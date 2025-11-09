شكرا لقرائتكم خبر «بيبان 2025 » يناقش الابتكار والتصميم الثقافي في ريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى «بيبان 2025» جلسة حوارية بعنوان «ريادة الأعمال الثقافية.. فرص جديدة تشكل المستقبل الثقافي»، تناولت دور الابتكار والتصميم الثقافي في بناء أسس مستقبل إبداعي مستدام للمملكة العربية السعودية. وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد الحقيل، أن الصندوق يسعى إلى تحقيق التميز والتمكين المالي عبر توفير بيئة حاضنة للمشروعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الإبداعي الوطني. وبين أن الصندوق عمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة، أبرزها التمويل الثقافي وإطلاق 5 منتجات تمويلية فرعية تلبي احتياجات مختلف قطاعات الثقافة والفنون، مفيدا بأن الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قدم تمويلا يتجاوز 500 مليون ريال، دعمت أكثر من 150 مشروعا ثقافيا، وأسهمت في الناتج المحلي بما يقارب ملياري ريال، ووفرت أكثر من 6500 فرصة عمل.

