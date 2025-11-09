شكرا لقرائتكم خبر ملتقى بيبان 2025 يعرض حلولا لوجستية مبتكرة عبر «باب التجارة الالكترونية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، مبادرة نوعية ضمن باب التجارة الالكترونية، تسعى إلى تطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة النقل والتوصيل أحد أعمدة التجارة الرقمية في المملكة.

وتستهدف المبادرة ربط أكثر من 150 شركة شحن وتوصيل عبر منصة ذكية موحدة، تتيح حلولا لوجستية متكاملة تشمل خدمات التخزين والتعبئة والشحن السريع وتتبع الطلبات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتاجر الالكترونية ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لترسيخ مكانتها مركزا إقليميا لريادة الأعمال والتجارة الرقمية، من خلال تمكين التكامل بين أطراف القطاع اللوجستي، وتعزيز التحول التقني في العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التطوير الاقتصادي والتحول الرقمي.

ويضم باب التجارة الالكترونية 6 مناطق متخصصة، تبرز منطقة سلاسل الإمداد منصة رئيسة لاستعراض أحدث الحلول اللوجستية التي تخدم التجارة الرقمية، وتتيح للزوار استكشاف الابتكارات التقنية في الشحن والتوصيل وإدارة الطلبات.

وتشكل هذه البيئة التفاعلية فرصة مميزة للشركات والمتاجر الرقمية لتوسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية عبر الاستفادة من البنية التقنية الموحدة والشبكات الواسعة لشركات الشحن المشاركة.

ويرسخ باب التجارة الالكترونية في بيبان 2025 من خلال هذه المبادرات موقعه كونه منصة متكاملة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين مزودي الخدمات اللوجستية ورواد التجارة الرقمية، بما يسهم في استدامة سلاسل الإمداد ودعم تنافسية الاقتصاد السعودي محليا ودوليا.